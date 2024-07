La littératie à l’ère de l’information, rapport final de l’enquête internationale sur la littératie des adultes, témoigne de la nature et de l’amplitude des déficits en matière de littératie que les pays de l’OCDE doivent encore affronter aujourd’hui. L’ouvrage présente les résultats comparatifs des 20 pays dans lesquels a été menée l’évaluation et apporte un éclairage nouveau sur les facteurs déterminant le développement des compétences des adultes dans les contextes familial et professionnel.

Ces résultats font apparaître d’importantes différences dans les niveaux moyens de littératie et dans leur distribution sociale, aussi bien à l’intérieur d’un même pays qu’entre des pays différents. Les faibles compétences ne sont pas caractéristiques des seuls groupes marginaux ; elles se retrouvent dans des proportions significatives, bien que variables, dans tous les groupes d’adultes. Dans la plupart des pays examinés, le niveau de littératie varie considérablement en fonction de l’environnement familial et du niveau d’études. Cependant, la relation entre littératie et niveau d’études est complexe : beaucoup d’adultes ont réussi à atteindre un bon niveau de littératie malgré un faible niveau d’études, tandis que d’autres ont un faible niveau de littératie malgré un niveau d’études élevé.

Ces différences ont des incidences aussi bien économiques que sociales. La littératie est déterminante, entre autres, pour la qualité et la flexibilité du travail, pour l’emploi, les opportunités de formation, la rémunération du travail et la participation élargie à la société civique.

La nécessité de relever le niveau de littératie de la population demeure un défi important pour les décideurs politiques. Les résultats tendent à démontrer qu’un enseignement scolaire de qualité est important mais insuffisant à lui seul pour atteindre cet objectif. Des mesures doivent être prises aussi bien dans le milieu familial que sur le lieu de travail, l’employeur, notamment, jouant un rôle particulièrement important dans la promotion et la reconnaissance de la littératie.