La libéralisation du secteur de la pêche

Cette publication passe en revue les principaux changements qui ont affecté le secteur de la pêche mondiale et présente une analyse en profondeur des perspectives d'avenir et des effets potentiels d'une plus grande libéralisation du marché dans ce secteur. Elle contient également un inventaire des mesures et politiques de marché en place dans les pays de l'OCDE. Il ressort principalement de cette étude qu'il est possible de libéraliser davantage les échanges de poissons et de produits de la mer.