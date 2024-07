La Dynamique humaine de l'aide

L'aide internationale au développement apportée par le monde riche aux pays pauvres (« en développement ») représente d'importants flux de capitaux, de ressources humaines et d'assistance technique. Tandis que la direction nette de ces flux reste très controversée, on a identifié plusieurs obstacles à l’utilisation efficiente de l’aide par les pays en développement. Ils tiennent pour beaucoup aux difficultés de mise en oeuvre d’une « bonne gouvernance ». C’est pourquoi les donneurs cherchent de plus en plus à encourager la bonne gouvernance au sein des organismes destinataires de l’aide avec lesquels ils travaillent.