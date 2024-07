La demande de trafic routier

L’homme a conquis l’espace au XXe siècle. Mais à l’aube du nouveau millénaire, il doit encore résoudre le véritable casse-tête que représente la congestion dans les transports de surface dans les grandes villes de l’OCDE. Quels sont les services, les programmes et les stratégies récemment mis en oeuvre pour réduire la demande de déplacements et améliorer les conditions de circulation ? Ce rapport présente des études de cas et des exemples illustrant les meilleures méthodes de lutte contre les embouteillages dans le monde entier.