La conduite de la politique monétaire dans la phase actuelle de reprise économique

Après la longue récession qui a suivi le second choc pétrolier, la reprise économique est actuellement amorcée dans la plupart des grands pays de l'OCDE. Elle est d'une importance variable selon les pays : si les Etats-Unis connaissent d'ores et déjà une croissance rapide de la production et une réduction sensible du chômage, on n'observe dans certains pays européens que les tout premiers signes d'un redressement. Néanmoins, la situation semble devoir s'améliorer dans presque tous les pays. En dehors de l'Amérique du Nord, toutefois, on continue de craindré que la reprise ne se révèle fragile dans le cadre de la politique actuellement suivie. De même, on se demande, surtout aux Etats-Unis, si la reprise ne se développera pas trop rapidement, ce qui relancerait l'inflation. Dans la conjoncture actuelle, le problème qui se pose aux autorités est de faire en sorte que ni l'un ni l'autre de ces risques éventuels ne se matérialise afin d'assurer une période d'expansion soutenue. L'étude ...