La Campanie lance un projet sur la qualité de l'environnement éducatif

Grâce au soutien financier du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) (Programme 2009- 2013) et d’autres dispositifs de financement italiens, la région de Campanie a lancé un projet visant à améliorer la qualité de ses bâtiments scolaires, en partenariat avec le centre de recherche CISEM de Milan1. Le budget total de ce « projet sur la qualité de l’environnement éducatif » s’élève à près de 600 millions d'euros. La région de Campanie s’est engagée à allouer aux municipalités et aux provinces les fonds nécessaires aux travaux de construction et à l’installation de nouveaux équipements.