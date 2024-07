L'université Laval à Québec, un plan de développement immobilier

L’Université Laval est le théâtre d’un développement fulgurant, ce qui n’est sûrement pas étranger au fait qu’elle offre aujourd’hui plus de 350 programmes d’étude à plus de 36 000 étudiants. Parmi les importants travaux en cours, ou sur le point de s’amorcer, sont traités ici trois projets : le Centre de transformation sur le bois ouvré, le Centre d’optique, photonique et laser et le Pavillon Ferdinand-Vandry. L’historique du campus de l’Université Laval se trouve en fin d’article.