A l'ère de la mondialisation de la production, l'internationalisation de la R-D industrielle est un phénomène de plus en plus marqué dans les pays de l'OCDE. Mais quelle est au juste son ampleur ? Quelle part de la recherche nationale est sous contrôle étranger et dans quels secteurs ? Quel est le poids de la R-D effectuée par les firmes multinationales en dehors de leur pays d'origine ?

Ce rapport analyse également les liens entre les activités de production et de R-D des filiales étrangères dans les pays de l'OCDE et des filiales des firmes nationales à l'étranger au niveau sectoriel. Il met en évidence la nécessité de réévaluer le potentiel de R-D et d'innovation de chaque pays en tenant compte des activités à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières.