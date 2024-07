L'évaluation et l'efficacité de l'aide n° 4 : Pratiques efficaces pour mener une évaluation conjointe associant plusieurs donneurs.

L’évaluation est un outil majeur pour l’amélioration de la qualité et l’efficacité de la coopération pour le développement. Le groupe de travail du Comité d’Aide au Développement (CAD) sur l’évaluation de l’aide constitue le seul forum international où les experts bilatéraux et multilatéraux dans le domaine de l’évaluation se réunissent régulièrement. Ses Membres cherchent à améliorer les pratiques employées et à profiter des leçons pouvant émaner des activités et des expériences dans le domaine de la coopération pour le développement. La série ‘L'évaluation et l'efficacité de l'aide’ a été lancée afin de partager certains travaux avec un public plus large. Les évaluations conjointes associant plusieurs donneurs offrent des possibilités mais posent aussi des problèmes. La collaboration qu’implique ce type d’évaluation mérite une attention et un traitement particuliers. Le présent guide décrit les principales mesures à prendre lors des phases de planification et de mise en oeuvre. Il s’appuie sur l’expérience acquise dans le cadre de divers types d’évaluations associant plusieurs donneurs, dont certaines ont été menées à bien par le Groupe de travail du CAD sur l’évaluation de l’aide et d’autres par des organisations multilatérales telles que l’UNICEF, ou plus récemment les programmes d’aide de la Commission européenne et le FENU. Des enseignements ont également été tirés d’évaluations conjointes réalisées par les pays nordiques. La version papier de ce rapport est disponible gratuitement auprès de la Direction de la coopération pour le dévelppement ; pour obtenir un exemplaire, prière d’envoyer un email à: dac.contact@oecd.org