L'éducation aujourd'hui 2010

Quels sont les messages clés de l’OCDE en matière d’éducation ? Que préconise l’OCDE en ce qui concerne l’éducation des jeunes enfants, les politiques vis-à-vis des enseignants ou l’enseignement supérieur ? Que disent les analyses de l’OCDE à propos des résultats scolaires, de la rentabilité des investissements dans l’éducation ou encore de l’équité dans les différents pays ? Pour la première fois, les réponses à toutes ces questions et bien d’autres sont rassemblées dans un seul ouvrage qui met à jour la première édition de l’Éducation aujourd’hui, parue en mars 2009.

Ce rapport s’articule en huit chapitres : éducation des jeunes enfants, enseignement scolaire, transitions au-delà de la formation initiale, enseignement supérieur, formation des adultes, résultats et rentabilité, équité, et innovation. Chaque chapitre est lui-même organisé en fonction des principaux résultats et des orientations pour l’action publique qui ont émergé des récentes analyses de l’OCDE en matière d’éducation. Les chapitres sont courts et accessibles, ils mettent en lumière les messages essentiels de l’OCDE et indiquent clairement les sources dont ils sont extraits.

Cet ouvrage constitue une ressource indispensable pour tous ceux qui souhaitent avoir une vue d’ensemble du secteur de l’éducation à l’échelle internationale. Il intéressera tous ceux qui veulent en savoir plus sur les travaux de l’OCDE en matière d’éducation.