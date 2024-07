L'éducation aujourd'hui 2009

Cette publication présente les messages essentiels de l’OCDE concernant l’état actuel de l’enseignement et s’articule en 9 sections : éducation des jeunes enfants, enseignement scolaire, transitions au-delà de la formation initiale, enseignement supérieur, formation des adultes et tout au long de la vie, résultats et rentabilité, équité, et innovation. Chaque section est elle-même organisée en deux parties : principaux résultats et orientations pour l’action publique. Les sections sont courtes et accessibles, elles mettent en lumière les messages essentiels de l’OCDE et indiquent clairement les sources dont ils sont extraits.