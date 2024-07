L'éducation aujourd'hui 2013

Qu’est-ce que l’OCDE a à dire sur la situation actuelle de l’éducation ? Quels sont les principaux messages de l’OCDE concernant l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, les politiques relatives aux enseignants et l’enseignement supérieur ? Qu’en est-il des performances des élèves, des dépenses d’éducation et de l’équité dans l’éducation ? Les travaux de l’OCDE sur ces thèmes importants de l’éducation et d’autres ont été compilés sous la forme d’une ressource unique et accessible.

Comptant huit chapitres, ce rapport analyse l’éducation et l’accueil de la petite enfance, l’enseignement scolaire, la transition au-delà de la formation initiale, l’enseignement supérieur, la formation des adultes, les résultats et le rendement, l’équité et enfin, l’innovation. Les chapitres s’organisent sur la base des principales constatations et des orientations pour l’action publique établies grâce aux études récentes menées par l’OCDE sur l’éducation. Chaque information est résumée sous la forme d’un message principal concis et accessible, suivi d’une brève explication et de la référence à la source de l’OCDE.

Ce rapport constituera une ressource précieuse pour toutes les personnes intéressées par une vue d’ensemble de l’éducation dans une perspective internationale, ainsi que pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les travaux de l’OCDE dans ce domaine fondamental.