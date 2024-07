L'allégement de la dette au Club de Paris

Qu'apporte le Club de Paris aux pays débiteurs, et plus particulièrement aux plus pauvres d'entre eux ? Destiné à desserrer la contrainte de liquidité d'un pays faisant face à des problèmes de paiement, en rééchelonnant sa dette auprès des gouvernements créanciers, le Club de Paris est très souvent intervenu depuis le début de la crise de la dette. Depuis le sommet de Toronto de juin 1988, il joue également le rôle de pourvoyeur d'aide envers les pays débiteurs les plus pauvres.

Après avoir décrit le fonctionnement du Club de Paris dans une première partie, on évalue l'importance et le rôle des apports de liquidité effectués par le Club de Paris pendant les années 80 dans une seconde partie. Un premier résultat est que les montants rééchelonnés par son intermédiaire sont largement supérieurs à ceux prêtés pendant la même période par les gouvernements créanciers qui le composent. En se concentrant sur quelques pays africains, on montre ensuite que le rôle majeur de ces liquidités ...