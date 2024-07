Irlande - Des écoles économes en énergie

Conformément à son engagement de réduire les émissions de dioxyde de carbone, le ministère irlandais de l’Éducation et de la Science a conçu et construit deux écoles économes en énergie, à Tullamore (comté d’ Offaly) et à Raheen (comté de Laois). Comme la consommation d’énergie dans les bâtiments est à l’origine d’environ 55 % du CO 2 rejeté dans l’atmosphère qui contribue fortement au réchauffement planétaire, le ministère a étudié les techniques de construction et les systèmes les plus récents pouvant diminuer la consommation énergétique.