Institution Supérieure de Contrôle du Royaume du Maroc

Ce rapport récapitule les conclusions, les défis et les considérations essentiels en termes d’amélioration, en s’appuyant sur les interactions avec la Cour des comptes du Maroc (CCM) et les parties prenantes externes clés, notamment les entités auditées, le Parlement, les organismes d’audit internes et les représentants du secteur privé et de la société civile. Le rapport ne se veut pas être un examen exhaustif de la CCM par des pairs, et certains domaines clés du mandat de la CCM (p. ex., ses examens judiciaires et audits financiers) ont volontairement été ignorés, étant donné qu’un examen complet de toutes les activités de la CCM dépassait le cadre de l’Étude d’apprentissage mutuel. Ce rapport traite des questions jugées prioritaires par la CCM comme sujets d’ateliers et de discussions, et il propose des bilans de la situation de la CCM dans les domaines sélectionnés, ainsi que des suggestions d’amélioration. Ce rapport vise également à souligner les bonnes pratiques de la CCM au profit de la communauté des ISC dans son ensemble, en particulier dans la région du MENA et en Afrique.