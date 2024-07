Importance du prix du pétrole dans le prix du transport de marchandises

Le pétrole fournit la quasi-totalité du carburant pour les transports. Or le prix du pétrole brut (FOB-Free on board) ne constitue pour l’instant qu’une petite partie des coûts du transport, moins du cinquième. Les quatre cinquièmes des coûts du transport proviennent des frais d’exploitation, des salaires et de la fiscalité. Néanmoins, si la raréfaction du pétrole venait à faire exploser les coûts du carburant, elle produirait des effets négatifs forts. Une multiplication par 8 du prix du pétrole (par rapport à 2007) doublerait le coût des transports de marchandises. Toutefois la hausse de coûts serait suffisamment uniforme pour que les exploitants puissent les répercuter sur les clients sans que la concurrence ne soit profondément modifiée. Les petits exploitants ne pouvant pas s’organiser pour optimiser les chargements et les itinéraires seraient les plus menacés. La mobilité des personnes serait par contre très touchée sur deux aspects : la voiture particulière et l’aviation. Le cas de l’aviation est bien connu (surtaxes kérosène), par contre le problème du transport individuel –qui consomme environ la même quantité de carburant que l’aviation par passager et par kilomètre- risque d’aboutir à une société où seuls les citoyens les plus aisés restent réellement mobiles.