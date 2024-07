Gestion de la mobilité en entreprises: Politiques de transport efficaces

Un grand nombre d’entreprises et de gros employeurs ont développé des initiatives destinées à s’attaquer aux problèmes de circulation générés par leurs activités et, en particulier, à la question du trafic engendré par les déplacements de leurs employés et de leurs clients. Ces initiatives de Gestion de la Mobilité en Entreprise (GME) sont l’objet de ce rapport qui se concentre sur deux points : l’examen des facteurs de succès dans des cas particuliers de bonnes pratiques au niveau des entreprises et l’étude des rôles potentiels, s’il en est, que les autorités publiques peuvent jouer pour faciliter la mise en œuvre de la GME. Le rapport fournit aux États des conseils au sujet de stratégies efficaces pour traiter et limiter le trafic généré par les déplacements des navetteurs et des clients.