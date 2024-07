Gérer les déterminants de la demande de transport

L’objectif du séminaire qui a eu lieu en décembre 2002, était d’examiner les déterminants clés de la demande de transport, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du domaine de responsabilités traditionnel des ministères des transports et d’identifier les mesures susceptibles d’influer sur ces facteurs clés. Les débats entre les professionnels du transport et ceux de l’environnement ont démontré une large entente concernant la gestion de la demande et les instruments qui devraient être utilisés en ce sens. Quelques cas de “bonnes pratiques” ont été identifiés.