Examens environnementaux de l'OCDE : Slovénie 2012

Ce premier examen des performances environnementales de la Slovénie évalue les progrès réalisés dans le domaine du développement durable, l'amélioration de la gestion des ressources naturelles, l'intégration des politiques environnementales et économiques et le renforcement de la coopération internationale. Il couvre des sujets tels que la croissance verte, la gestion environnementale, le changement climatique, la pollution atmosphérique et la gestion des déchets.