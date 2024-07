Examens environnementaux de l'OCDE : Chili 2016 (Version abrégée)

Les Examens environnementaux de l’OCDE sont des évaluations indépendantes des progrès accomplis par les pays pour tenir leurs objectifs environnementaux. Ces examens sont destinés à favoriser les échanges de bonnes pratiques, à aider les gouvernements à rendre compte de leurs politiques et à améliorer la performance environnementale, individuelle et collective, des pays. Les analyses s’appuient sur un large éventail de données économiques et environnementales. Au cours de chaque cycle d’examens environnementaux, l’OCDE passe en revue l’ensemble de ses pays membres ainsi que certains pays partenaires. Les derniers pays examinés sont le Brésil (2015), les Pays-Bas (2015) et la France (2016).

Ce rapport est le deuxième examen environnemental du Chili. Il évalue ses progrès en matière de développement durable et de croissance verte, avec un accent particulier sur le changement climatique et sur la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité.

Cette version française est une version abrégée de la version originale de la publication, OECD Environmental Performance Reviews: Chile 2016. Elle inclut notamment l'avant-propos, le résumé et les recommandations qui donne une vue d'ensemble du rapport.