Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique : Haïti

Face aux défis politiques, socio-économiques et environnementaux auxquels Haïti est aujourd’hui confronté, le gouvernement s’est engagé dans la voie de la réforme de la gouvernance publique pour atteindre une croissance durable et un développement socio-économique inclusif. Cet Examen étudie et analyse les domaines de la gouvernance publique tels que la coordination à l’échelle de l’ensemble du gouvernement, le renforcement des liens entre la budgétisation et la planification, et l'amélioration du processus de décentralisation pour améliorer les résultats du développement auxquels contribuent tous les niveaux de gouvernement du pays. Il évalue également la gestion de la fonction publique, ainsi que la mise en œuvre de stratégies de gouvernement ouvert et d'initiatives visant à impliquer les citoyens dans le cycle politique. Cet Examen fournit des recommandations concrètes, alignées sur les documents cadres du Programme de Modernisation de l’État 2018-2023 et du Plan Stratégique de Développement d’Haïti, pour soutenir la réforme de la gouvernance publique en Haïti.