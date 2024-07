Évaluer les avantages des transports

Cet ouvrage examine l’ensemble des avantages -- et des coûts -- économiques des infrastructures de transport. Il présente également une réflexion sur les moyens d’établir des estimations satisfaisantes de l’impact global des investissements prévus sur les économies régionales et nationales. Ce livre montre qu’il faut prendre en compte toutes les imperfections économiques susceptibles de survenir -- celles auxquelles le projet devra s’attaquer, notamment la tarification en situation de monopole au niveau local ; celles qui sont liées à l’usage des infrastructures, telles les externalités environnementales ; mais aussi les conséquences non désirées, par exemple les incidences sur le marché local du travail. Il convient également de s’assurer que les avantages nets profitent bien à ceux qui étaient censés bénéficier du projet. Cette publication s’appuie sur des travaux novateurs récemment menés au Royaume-Uni. Elle propose des moyens d’améliorer les évaluations basées sur la traditionnelle méthode de l’analyse coûts-avantages, et lève les doutes qui avaient bloqué son utilisation dans de nombreux pays. Le rapport principal est complété par des examens d’évaluation de projets de transport en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, ainsi que dans toute l’Europe. Il est étayé par l’analyse d’une méthode permettant de déterminer les volumes optimaux d’investissement en infrastructures de transport pour maximiser le bien-être économique.