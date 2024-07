Études économiques de l’OCDE : Zone euro 2021

La pandémie de COVID-19 a contraint la plupart des économies de la zone euro à imposer des confinements à plusieurs reprises en 2020 et au début de 2021, de sorte que la zone euro a connu la plus grave récession de son histoire. La réaction des pouvoirs publics à cette crise a été massive et rapide. Elle a notamment pris la forme d’importantes mesures monétaires et budgétaires destinées à soutenir l’activité, mais aussi d’un ambitieux plan de relance européen (« Next Generation EU ») visant à favoriser une reprise économique financée grâce à l’émission de dettes communes. Néanmoins, une reprise durable nécessitera la mise en œuvre d’un ambitieux programme de réformes, portant notamment sur l’architecture économique de l’union monétaire. Les trois principaux messages de cette Étude sont les suivants. Premièrement, les politiques monétaires et budgétaires devraient conserver une orientation accommodante aussi longtemps que nécessaire pour que la reprise s’enracine et que l’inflation revienne vers l’objectif visé par la Banque centrale européenne (BCE). Deuxièmement, l’examen prévu du cadre budgétaire européen est essentiel pour renforcer les politiques macroéconomiques en Europe. Les règles budgétaires doivent être évaluées en vue de mieux assurer la viabilité des finances publiques, ainsi que de garantir une orientation contracyclique suffisante des politiques budgétaires et une meilleure acceptation du cadre budgétaire. Troisièmement, il faut neutraliser le risque de divergence entre les pays membres de la zone euro après la crise liée au COVID-19, en envisageant de mettre en place une capacité budgétaire commune, en achevant l’union bancaire, en approfondissant l’Union des Marchés des Capitaux (UMC), et en favorisant des réformes des marchés intérieurs du travail.

THÈME SPÉCIAL : CONVERGENCE CONJONCTURELLE