Études économiques de l'OCDE : Zone Euro 2005

L'édition 2005 de l'Étude économique consacrée périodiquement par l'OCDE à la zone euro offre un examen systématique des évolutions économiques, ainsi que des recommandations à l'intention des autorités. Cette édition est centrée sur la croissance économique et la résilience de la zone euro. Le premier chapitre présente les perspectives et les enjeux. Le deuxième est consacré à la politique monétaire et au taux de change, tandis que le troisième porte sur les questions budgétaires. Enfin, le quatrième chapitre traite des moyens de renforcer la croissance, à savoir l'amélioration du fonctionnement des marchés du travail, l'intégration des marchés de services, la promotion de l'innovation et la mise en œuvre de réformes structurelles.