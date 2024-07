Études économiques de l'OCDE : Zone Euro 2004

Dans l’examen économique 2004 de la zone euro, l’OCDE présente un certain nombre de recommandations stratégiques visant à renforcer la résilience de la zone face aux chocs, à mettre à profit l’intégration accrue et à remédier au sous-emploi chronique et à la faible productivité qui caractérise les régions et pays les moins performants. Dans cette édition, un dossier spécial est consacré aux régions.