Études économiques de l'OCDE : Union européenne 2018

Après plusieurs années de crise, l’économie européenne enregistre une croissance robuste, et la hausse du PIB devrait rester forte en 2018 comme en 2019. Le mouvement d’expansion étant amorcé, il faut maintenant faire porter l’attention sur les enjeux à long terme auxquels l’Europe doit faire face. Les disparités de bien-être, le vote britannique en faveur d’une sortie de l’UE, la faiblesse de la croissance potentielle, le vieillissement de la population et la poursuite des évolutions technologiques constituent tous des défis de taille. Pour affermir encore la confiance de ses citoyens, l’Union européenne doit mettre l’accent sur des politiques publiques à même de déboucher sur une croissance plus forte et plus inclusive. Une réforme du budget de l’UE pourrait améliorer la croissance et la rendre plus inclusive en développant l’investissement dans la R-D, en permettant un meilleur ciblage des dépenses en faveur de la cohésion et de l’agriculture pour tenter de réduire plus efficacement les fractures régionales, et en augmentant les financements destinés à aider les jeunes peu qualifiés. Pour renforcer la croissance à long terme et assurer une amélioration régulière des niveaux de vie, l’UE doit relancer le projet de marché unique en levant les obstacles qui subsistent dans les services, l’énergie, le numérique et les transports. L’approfondissement du marché unique et l’accélération de l’adoption des technologies numériques permettront de créer de nouveaux emplois, mais en menacent d’autres. L’UE devrait mieux aider les régions à la traîne à opérer un rattrapage et soutenir ceux qui ont beaucoup à perdre de la mondialisation et dont l’emploi est menacé par les évolutions technologiques.

THÈME SPÉCIAL : CONSTRUIRE UNE EUROPE PLUS FORTE ET PLUS INTÉGRÉE