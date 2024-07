Études économiques de l’OCDE : Union européenne 2021

La pandémie de COVID-19 a plongé l’Union européenne dans la pire récession de son histoire et risque d’accroître les inégalités, notamment entre les régions. Grâce à des mesures de riposte audacieuses et innovantes des pouvoirs publics, notamment à un instrument commun de financement des plans de relance nationaux (« Next Generation EU »), la croissance est en train de rebondir, mais des réformes ambitieuses seront primordiales pour effacer les stigmates laissés par la pandémie et réussir les transitions écologique et numérique. Cette Étude économique livre trois messages essentiels. Tout d’abord, monter en puissance dans l’investissement public et privé est primordial pour accélérer la reprise. Il faudrait donner la priorité à de meilleures interconnexions en Europe et au renforcement de la collaboration entre pays autour de projets industriels innovants. Ensuite, la transition vers la neutralité climatique et l’économie circulaire va renforcer le bien-être tout en consolidant les points forts industriels de l’Europe. Une meilleure tarification des émissions de carbone, de nouveaux instruments de réglementation et une augmentation des financements consacrés à la recherche-développement (R-D) sont autant d’éléments qui vont contribuer à renforcer la transition vers une économie plus verte. Enfin, pour éviter le creusement des inégalités régionales, il faut que les régions les plus pauvres améliorent leur spécialisation productive. Dans cette optique, il faut remettre à plat les politiques de cohésion et de développement rural pour qu’elles gagnent en efficience, notamment en soutenant plus efficacement l'innovation.

THÉME SPÉCIAL : LA CONVERGENCE RÉGIONALE