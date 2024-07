Études économiques de l'OCDE : Suède 2005

L'édition 2005 de l'Étude économique de l'OCDE sur la Suède évoque dans son premier chapitre les principaux enjeux de la politique économique, à savoir le vieillissement de la population, la préservation du système de protection sociale, le renforcement de l'offre de main-d'œuvre et la réalisation des objectifs environnementaux. Les chapitres suivants traitent de la consolidation des finances publiques, de la réduction des absences pour cause de maladie et d'invalidité, ainsi que de l'allongement de la durée du travail. Le thème spécial de cette édition porte sur les moyens d'améliorer la qualité et l'efficience du système de santé.