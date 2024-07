Études économiques de l’OCDE : Suède 2021 (version abrégée)

L’action déterminée des pouvoirs publics pour protéger les ménages et les entreprises a permis d’alléger le tribut que la pandémie a prélevé sur l’économie suédoise, qui s’est néanmoins fortement contractée en 2020. La croissance est repartie à la hausse, à la faveur d’une activité manufacturière solide et des exportations, tandis que la campagne vaccinale laisse espérer un retour progressif à la normale dans les secteurs d’activité nécessitant une présence physique. Quoi qu’il en soit, un soutien budgétaire et une politique monétaire accommodante resteront nécessaires jusqu’à ce que la reprise soit fermement engagée. Les mesures prises par les autorités pour développer l’éducation et la formation et améliorer la concordance entre offres et demandes d’emploi, parallèlement au déploiement de réformes du marché du travail approuvées par les partenaires sociaux, aideront au redressement de l’emploi, en particulier parmi les groupes les plus vulnérables, durement frappés par la pandémie. Promouvoir la croissance inclusive sur tout le territoire suédois nécessitera de revoir le cadre budgétaire des administrations infranationales, d’améliorer l’efficience des services publics, en particulier via leur conversion au numérique, et de promouvoir encore la convergence entre les régions, notamment en renforçant le rôle des universités dans les réseaux régionaux de la connaissance et de l’innovation.

CHAPITRE SPÉCIAL : LES INÉGALITÉS RÉGIONALES