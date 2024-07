Études économiques de l’OCDE : Suède 2017 (version abrégée)

La Suède a traversé la crise financière et économique mondiale sans grand dommage grâce à la solidité de ses fondamentaux macroéconomiques, budgétaires et financiers ainsi qu'à un secteur des entreprises compétitif et diversifié. Ces dernières années, la croissance a été plus rapide que dans la plupart des autres pays de l'OCDE. La hausse de la population a sensiblement contribué à cette croissance, qui a elle-même permis au PIB par habitant d'augmenter plus vite que dans la plupart des pays de l'OCDE. Les résultats de la Suède à l'exportation sont réguliers depuis la récession mondiale de 2008 et la balance courante reste largement excédentaire. Dans un environnement général peu porteur, l'expansion a surtout été tirée par la consommation et l'investissement. Bien que la construction résidentielle contribue fortement à l'essor des investissements, celui des entreprises s'est aussi accéléré. C'est l'un des facteurs du redressement de la productivité du travail qui progresse maintenant à un rythme soutenu. On s'attend à ce que la croissance reste solide au cours des prochaines années, malgré un certain ralentissement car l'économie est maintenant proche du plein emploi des capacités productives.