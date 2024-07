Études économiques de l'OCDE : Suède 2019 (version abrégée)

La Suède est une économie solide fondée sur la connaissance, bien intégrée dans les chaînes de valeur mondiales, qui garantit à ses habitants des niveaux de vie, de bien-être, de revenu et d'égalité entre hommes et femmes élevés, ainsi qu'une haute qualité de l'environnement. La croissance repose sur une large assise depuis cinq ans, et la consommation, l'investissement et les exportations y ont tous contribué de manière importante. Parallèlement, la vigueur de la demande intérieure a tiré les importations vers le haut.