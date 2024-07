Études économiques de l'OCDE : Italie 2002

L’édition 2002 de l'Étude économique consacrée à l’Italie examine les développements récents, la politique et les perspectives économiques de ce pays. Elle comporte des chapitres consacrés à la réduction de la dette et du fardeau fiscal, à l’amélioration de l'efficacité des dépenses publiques et aux réformes pour stimuler le potentiel de croissance.