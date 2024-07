Études économiques de l'OCDE : Islande 1992

L’édition 1992 de l'Étude économique consacrée à l'Islande examine l'évolution récente, la politique économique et les perspectives, les conséquences de la création de l'Espace économique européen pour l'Islande, les réformes structurelles des pêcheries et de l'agriculture et le rôle de l'État sur le marché financier.