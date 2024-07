Études économiques de l'OCDE : Islande 1961

La première édition (1961) de l'Étude économique consacrée à l’Islande examine les résultats du programme de stabilisation (Février 1960-Juin 1961), l’évolution de la demande, les crédits bancaires, les finances publiques, la production et l’emploi, les relations avec l’étranger, les augmentations de salaires du printemps 1961 et la nouvelle dévaluation, et les perspectives.