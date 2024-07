Études économiques de l’OCDE : Finlande 2022 (version abrégée)

La guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine assombrit les perspectives économiques à court terme de la Finlande et accentue l’urgence de la transition vers une économie moins dépendante des énergies fossiles. L'économie finlandaise devrait se contracter au cours des prochains trimestres, pénalisée par une inflation élevée, un durcissement des conditions monétaires et la réduction des approvisionnements en gaz russe dans les économies qui sont des partenaires commerciaux de la Finlande, mais se redresser en 2024 une fois ces difficultés dissipées. La guerre a également entraîné une dégradation des finances publiques, retardant les mesures d'assainissement nécessaires pour les remettre sur une trajectoire viable et reconstituer des amortisseurs face aux chocs futurs. Si la Finlande est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de réduction concernant les émissions brutes de gaz à effet de serre, il est possible d'abaisser les coûts de réduction de ces émissions, notamment en remplaçant les mesures inefficaces par une taxe carbone globale dans le secteur visé par le règlement de l’UE sur la répartition de l’effort. De nouvelles mesures seront également nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de foresterie et autres utilisations des sols, qui sont très délicats. Redynamiser les écosystèmes de l’innovation contribuerait à renforcer les gains de productivité, qui sont faibles en Finlande. Pour cela, il faudra non seulement accroître les dépenses de R&D, mais aussi engager une politique en faveur de projets d'innovation finalisés et mettre en place un écosystème d'innovation plus diversifié, en renforçant les synergies entre promotion des exportations et innovation et, surtout, en développant l’offre de travailleurs qualifiés.

CHAPITRE THÉMATIQUE : REDYNAMISER LES ÉCOSYSTÈMES DE L'INNOVATION