Études économiques de l'OCDE : Finlande 2018 (version abrégée)

Après une longue période de résultats en demi-teinte, la croissance est repartie fortement à la hausse. L’économie finlandaise a subi une série de chocs négatifs considérables pendant toute la crise économique et financière mondiale, avec de graves difficultés dans les secteurs de l’électronique et de la foresterie, doublées d’une profonde récession en Russie (OECD, 2012, 2014, 2016a). La qualité de ses fondamentaux et de la structure de l’action publique lui ont permis de résister à l’impact de ces chocs et au début de 2017, l’économie avait retrouvé une forte dynamique, le redressement des exportations se conjuguant à la consommation privée et à l’investissement pour alimenter la croissance. La demande intérieure a augmenté depuis 2015, les ménages ayant puisé dans leur épargne pour lisser la consommation et investir dans l’immobilier.