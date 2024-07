Études économiques de l'OCDE : Finlande 2020 (version abrégée)

La pandémie de COVID-19 a plongé la Finlande dans une récession profonde, quoique moins sévère que dans la plupart des autres pays de l’OCDE. Le pays a réussi à juguler rapidement la première vague de la pandémie en conjuguant réductions volontaires de la mobilité et mesures d’endiguement prises à temps, et elle est en bonne voie pour faire face de la même manière à la deuxième vague. Néanmoins, les licenciements ont été nombreux, et les coûts budgétaires engagés pour soutenir les revenus des ménages et des entreprises sont considérables. Une fois la reprise engagée, des mesures d'assainissement substantielles seront nécessaires pour atteindre l’objectif des autorités consistant à résorber le déficit budgétaire structurel d’ici la fin de la décennie. Supprimer les mécanismes de retraite anticipée y contribuerait largement.

THÉMATIQUE : DÉVELOPPER L’EMPLOI