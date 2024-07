Études économiques de l'OCDE : Fédération de Russie 2002

L’édition 2002 de l'Étude économique consacrée à la Fédération de Russie examine les développements récents, la politique et les perspectives économiques de ce pays. Elle comporte des chapitres consacrés aux petites entreprises et à l'entreprenariat, à la réglementation et à la réforme du marché du gaz et de l'électricité et aux relations fédéralistes budgétaires.