Études économiques de l'OCDE : Fédération de Russie 2004

Dans cet examen approfondi de l’économie russe de 2004, l’OCDE analyse attentivement la forte dépendance de l’économie à l’égard des ressources et ses vulnérabilités. Elle recommande un programme complet de prudence budgétaire et de réforme structurelle, visant particulièrement les grandes institutions d’État. Des chapitres séparés sont consacrés à la compétitivité de l’industrie, au secteur du gaz naturel, au secteur de l’électricité, et à la réforme du système bancaire.