Études économiques de l'OCDE : Australie 2018 (version abrégée)

Avec 27 années de croissance économique positive, l’Australie a démontré une capacité remarquable d’élévation régulière du niveau de vie de sa population et d’absorption des chocs économiques. Pendant la crise financière mondiale, grâce à une exposition relativement limitée, mais aussi à une bonne gestion économique, la croissance de la production a bien résisté. Par ailleurs, l’ajustement de l’économie à la suite du super-cycle des produits de base a été raisonnablement fluide. Ces bons résultats macroéconomiques ont renforcé la position du pays en termes de produit intérieur brut (PIB) par habitant. En outre, les résultats obtenus sont favorables dans de nombreuses autres dimensions du bien-être. L’Australie est particulièrement bien classée en termes d’état de santé, puisqu’elle occupe le premier rang des pays de l’OCDE avec une espérance de vie de 82.5 ans, alors que la moyenne de l’OCDE s’établit à 80.1 ans, et affiche un résultat élevé en matière d’état de santé autodéclaré. Elle obtient également de bons résultats en matière de pollution atmosphérique (pour laquelle elle occupe le 5e rang du classement des pays de l’OCDE), de bien-être subjectif et de liens sociaux (pour lesquels elle se classe au 7e rang dans les deux cas). L’immigration a joué un rôle fondamental dans le développement démographique, économique et culturel de l’Australie, et continue de le faire avec une intégration globalement réussie des nouveaux immigrés.