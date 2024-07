Études économiques de l'OCDE : Australie 2006

Dans l’édition 2006 de son étude de l’économie de l’Australie, l’OCDE constate que les réformes ont permis d’améliorer les performances de l’économie et sa résilience, mais qu’il reste encore des difficultés à surmonter, notamment réduire l’écart de productivité et augmenter le taux d’activité. Différents chapitres traitent des relations fiscales entre les différents niveaux d’administration, de la poursuite de la réforme des services d’infrastructure, de l’assouplissement des conditions d’emploi et de l’amélioration des incitations au travail, en particulier pour les travailleurs âgés et les femmes chargées de famille.