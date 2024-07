Études économiques de l'OCDE : Australie 2017 (version abrégée)

Grâce à une politique macroéconomique solide, aux réformes structurelles et au boom prolongé des produits de base, l'économie australienne a connu de remarquables succès au cours des dernières décennies. Les niveaux de vie et le bien-être sont généralement élevés, mais des progrès restent à accomplir sur le plan des disparités entre hommes et femmes et des émissions de gaz à effet de serre, et le vieillissement de la population est source de nouvelles difficultés.