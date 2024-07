Études économiques de l'OCDE : Australie 2004

Cette édition 2004 de l’Étude économique de l’OCDE sur l’Australie présente une vue d’ensemble de l’économie australienne. Grâce aux réformes profondes et généralisées mises en œuvre dans les années 80 et 90, la performance économique sur les treize années écoulées est satisfaisante et les perspectives à court terme laissent entrevoir une croissance soutenue et peu inflationniste. Dans le long terme, cependant, le pays devra affronter les problèmes liés au vieillissement de la population et à la faiblesse du taux d’activité et de la productivité. Pour aider à les résoudre, l’OCDE examine de près les défis concernant la politique budgétaire, la concurrence sur les marchés de produits et le marché du travail, en particulier le chômage et le taux d’activité, avant de formuler une série de recommandations.