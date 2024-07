Essai n° 486: Essai de synthèse non programmée de l'ADN (UDS) sur des hépatocytes de mammifères in vivo

Le but de l'essai synthèse non programmée de d'ADN (UDS) sur les cellules de foie de mammifères in vivo est d'identifier les substances qui induisent la réparation de l'ADN après excision et élimination d'un segment d'ADN contenant la région endommagée par l'agent physique ou chimique (solides ou liquides).

L'essai est habituellement basé sur l'incorporation de thymidine tritiée, 3H-TdR, (pendant 3-8 heures) dans l'ADN des hépatocytes qui ont peu fréquemment des cellules en phase S du cycle de cellules. L’incorporation de 3H-TdR est habituellement déterminée par autoradiographie. Les rats sont généralement utilisés, et au moins trois animaux analysables par groupe sont utilisés. Normalement, au moins deux niveaux de dose sont employés. Un essai limite peut être réalisé si aucun effet n’est prévu à une dose de 2000 mg/kg pc/j. La substance d’essai est généralement administrée comme traitement unique par gavage en utilisant une sonde gastrique ou une canule d'intubation appropriée. Des hépatocytes sont prélevés sur des animaux traités 12-16 heures après l’administration du produit. Après l'autoradiographie, normalement 100 cellules sont comptées par animal sur au moins deux lames. Un résultat positif de l'essai d'UDS avec les cellules de foie mammifères indique in vivo qu'une substance induit des dommages d'ADN en cellules de foie mammifères in vivo qui peuvent être réparées par la synthèse imprévue d'ADN in vitro. Un résultat négatif indique que, dans les conditions d'essai, la substance d'essai n'induit pas des dommages d'ADN qui sont discernables par cet essai.