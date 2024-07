Essai n° 426 : Étude de neurotoxicité pour le développement

Une étude de neurotoxicité pour le développement fournit des informations sur les effets de l'exposition répétée à une substance pendant le développement dans l'utérus, et la phase post-natale précoce.

La substance d'essai est administrée quotidiennement, généralement oralement, aux femelles gestantes (les rates sont préférées) dès l'implantation (JG 6), pendant toute lactation (JAN 21). Au moins trois niveaux de dose et un groupe témoin parallèle devraient être employés et un total de 20 portées est recommandé à chaque niveau de dose. Les mères sont examinées pour évaluer des effets sur les femelles gestantes et allaitantes et peuvent également fournir des informations comparatives. La progéniture est choisie de façon aléatoire dans les portées pour l'évaluation de la neurotoxicité. Toutes les mères et toute la progéniture sont observés au moins une fois quotidiennement en ce qui concerne leur état de santé, y compris la morbidité et la mortalité. L'évaluation comprend des observations pour détecter des anomalies neurologiques et comportementales, l'évaluation du poids du cerveau et la neuropathologie pendant le développement postnatal et l'âge adulte. Le rapport inclut le poids corporel, la consommation de nourriture/ d'eau, les observations cliniques détaillées, les résultats d'autopsie, une description détaillée de tous les comportements, le nombre d'animaux au début et à la fin de l'étude, et les données, relatives à la réponse toxique, par sexe et niveau de dose.