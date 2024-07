Essai n° 423: Toxicité orale aiguë - Méthode par classe de toxicité aiguë

La substance est administrée oralement à un groupe d’animaux expérimentaux à une des doses définies. La substance est testée en employant un processus séquentiel, chaque étape employant trois animaux d’un même sexe (normalement des femelles). L’absence ou la présence de mortalité liée à la substance dans un groupe ayant reçu une dose à une étape donnée détermine l’étape suivante: (i) aucun autre essai n'est nécessaire ; (ii) ou trois animaux additionnels sont dosés avec la même concentration ; (iii) ou trois animaux additionnels sont dosés avec une concentration supérieure ou inférieure la plus proche.

Cette Ligne directrice utilise des rongeurs (de préférence la femelle rat). La substance d’essai est administrée généralement oralement par une dose unique (par sonde gastrique ou toute autre canule appropriée pour intubation) à des animaux à jeun avant l’administration. Le niveau de dose de la première prise est choisi entre quatre niveaux fixés, 5, 50, 300 et 2000 mg/kg poids corporel. L'essai limite correspond à un niveau de dose d’au moins de 2000 mg/kg de poids corporel (exceptionnellement 5000 mg/kg). Les animaux sont observés attentivement pendant les 4 premières heures et quotidiennement par la suite, pour un total de 14 jours généralement. Le poids des animaux doit être mesuré chaque semaine. Tous les animaux devraient subir une autopsie générale. La méthode permettra un jugement en ce qui concerne le classement de la substance d'essai selon le Système Général Harmonisé de Classification et d'Étiquetage des Produits Chimiques.