Essai n° 418: Neurotoxicité différée de substances organophosphorées à la suite d'une exposiiton aiguë

La substance d’essai est administrée oralement par une dose unique à des poules domestiques. Les animaux sont observés pendant 21 jours, puis le reste des poules est tué et l'examen histopathologique est entrepris.

La jeune poule pondeuse domestique adulte (Gallus gallus domesticus), âgée 8 à 12 mois, est recommandée. Le dosage unique avec la substance d'essai devrait normalement s’effectuer par voie orale via un gavage, des gélules, ou une méthode comparable. Les groupes d’essai devraient contenir au moins douze poules, et le groupe de contrôle positif au moins six poules. L’objectif de l’étude préliminaire est de maximiser la dose de l’étude principale. L’essai limite correspond à une dose unique d’au moins 2000 mg/kg poids corporel/jour. Le niveau de dose de l’étude principale devrait être aussi élevé que possible en prenant en compte les résultats de l’étude préliminaire et du niveau de dose maximum (2000 mg/kg pc/j). Les résultats de l’étude incluent des mesures (poids), de la biochimie (estérase neurotoxique) et des observations quotidiennes détaillées, de même qu’une autopsie générale et de l’histopathologie. Les résultats de cette étude devraient être évalués en termes d'incidence, sévérité, et corrélation des effets comportementaux, biochimiques et histopathologiques et de tous les autres effets observés dans les groupes traités et de contrôle.