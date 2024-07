Essai n° 411: Toxicité cutanée subchronique: 90 jours

Cette méthode fournit des informations sur les dangers pour la santé qui peuvent résulter d’une exposition à une substance d’essai solide ou liquide par voie dermique. Elle peut être utilisée après avoir obtenu des informations initiales par l'essai de toxicité aiguë.

Cette méthode est composée de deux essais : l’essai principal et l’essai limite. Cette Ligne directrice utilise le rat adulte, le lapin ou le cobaye. Pour chaque dose (au moins trois) au moins 20 animaux avec une peau saine (dix femelles et dix mâles) sont utilisés. La plus forte dose doit provoquer un effet toxique mais pas de mortalité. Un essai limite d’au moins 1000 mg/kg peut être fait. La méthode est basée sur l’application répétée de la substance d’intérêt pendant une période limitée (plusieurs heures, quotidiennement, pendant 90 jours). La substance d’essai doit être appliquée sur au moins 10 pourcent de la surface du corps. Les résultats de l’étude comportent des mesures et des observations quotidiennes détaillées (examen ophtalmologique, hématologie, biochimie clinique et analyse d’urine), de même qu’une autopsie générale et de l’histopathologie. Un essai sub-chronique correctement effectué devrait fournir une évaluation satisfaisante d'un niveau sans effet.