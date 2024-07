Essai n° 317 : Bioaccumulation chez les oligochètes terrestres

Cette Ligne directrice pour les essais décrit les procédures à suivre pour évaluer la bioaccumulation de substances chimiques dans les oligochètes du sol. Les paramètres qui caractérisent la bioaccumulation d’une substance se composent du facteur de bioaccumulation (FBA), de la constante de vitesse d’absorption (ks) et de la constante de vitesse d’élimination (ke). L’essai consiste en deux phases, la phase d’absorption (exposition) et la phase d’élimination (post-exposition). Une phase d’élimination est toujours nécessaire sauf si l’absorption de la substance d’essai au cours de la phase d’exposition s’avère non significative. Les organismes d’essai sont exposés à la substance d’essai durant la phase d’absorption. La substance d’essai est incorporée dans le sol; il est recommandé d’utiliser le sol artificiel décrit dans la Ligne directrice de l’OCDE 207 (Ver de terre, essai de toxicité aiguë). La phase d’absorption dure 14 jours (enchytrées) ou 21 jours (vers de terre) sauf s’il est prouvé que l’état stationnaire a été atteint. Pour la phase d’élimination, les vers sont transférés sur un sol dépourvu de la substance d’essai. La phase d’élimination dure généralement 21 jours.