Essai n° 302C : Biodégradabilité dite intrinsèque: Essai MITI modifié (II)

Cette Ligne directrice décrit l'essai MITI modifié (II). Cet essai permet la mesure de la demande biochimique en oxygène (DBO) et l'analyse des produits résiduels afin d'évaluer la biodégradabilité intrinsèque des produits chimiques qui, d'après la méthode standard MITI (I) sont faiblement dégradable.

Un appareil de mesure automatisé de la consommation d'oxygène en circuit fermé (DBO-mètre) est utilisé. On inocule des micro-organismes dans des récipients contenant les produits chimiques à tester (six bouteilles avec des quantités différentes de produit chimique d'essai). Afin de vérifier l'activité de l'inoculum, l'utilisation des substances de contrôle (aniline, acétate de sodium ou benzoate de sodium) est souhaitable. Au cours de l'essai, la DBO est mesurée sans interruption. La biodégradabilité est calculée sur la base de la DBO et des analyses chimiques complémentaires, telles que la mesure de la concentration du carbone organique dissous, la concentration des produits résiduels, etc. La courbe de DBO est obtenue en continue et automatiquement pendant une période de 14 à 28 jours. Après cette même période, le pH, les produits chimiques résiduels et les produits intermédiaires des récipients d'essai sont analysés.